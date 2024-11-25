Kadına şiddetle mücadele gününde kadın cinayeti: Kocası tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:34

Kadın cinayetleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde de durmadı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Tatlıcak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mert Türkmen (35) eşi Yeşim Türkmen (37) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen’e ateş etti.

Silah sesini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yeşim Türkmen’in cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı koca Mert Türkmen jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.