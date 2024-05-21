Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın isyan etti: ‘Bu adamı nasıl serbest bırakırsınız?’

Bursa’da evine girdiği esnada eski eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanan kadın, çektiği video ile yaşadığı olayı anlattı. Eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, “Öldükten sonra gelen adalet adalet değildir” dedi.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 00:13
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Olay, 19 Mayıs günü akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Evine giren Sevda Çakmak (30), apartmanın önünde bekleyen eski eşi Sezgin Aslan ile karşılaştı. 

Aslan, eski eşi Çakmak’a tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabı alınca öfkelenen Aslan, iddiaya göre eski eşini bıçaklayıp kaçtı. 

Polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“ÖLDÜKTEN SONRA GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

Hastanede video çekerek yardım isteyen Sevda Çakmak, “Müzisyenlik yaparak geçimimi sağlıyorum. 19 Mayıs gecesi kına gecesine gittiğim bir köyden dönüşte, arabamdan enstrümanlarımı indirirken eski eşim Sezgin Aslan pusuya yatmış, kendini kamufle etmiş. Evime kolonlarımı taşırken merdivenden indiğim sırada karşımda belirdi. Cebinden çıkardığı bıçakla beni 6 yerimden bıçakladı. Sadece bacağım değil, kalbimin altını da bıçakladı. Benim canım yandı, bana dikiş atıldı. Ben çocuğunu okutmaya çalışan güçlü bir anne olarak çalıştığım, ayakta durduğum, hiç kimseden bir beklentim olmadığı için durduk yere yaralandım. Bizim sesimiz olun, bu adamı nasıl serbest bırakırsınız. Beni ailem, çocuğum ve kardeşlerimle tehdit eden bir adamı nasıl serbest bırakırsınız. Daha önceden benim bir sürü şikayetim var. Elim ve bacağımda kesikler var. Her yere yazdık ama bizim sesimiz neden duyulmuyor. Öldükten sonra gelen adalet adalet değildir. Lütfen bana, çocuklarıma ve aileme yardımcı olun. Çok zor durumdayım. Ben bir anneyim, benim kanım yerde mi kalacak” şeklinde konuştu.

“BİR TEK CANIM KALMIŞTI, ONU DA PARÇALAMAYA KALKTI”

Daha önceden de birçok kez şiddet gördüğünü söyleyen Çakmak, “Bir okulun önünde öğrenci ve velilerin gözleri önünde şiddete uğramış bir bayanım. Ben artık onurumu, gururumu, işimi koruyamaz bir duruma geldim. Tek bir canım kalmıştı, onu da parçalamaya kalktı” dedi.


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