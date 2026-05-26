Eski eşinin evinde yangın çıkaran erkek yakalandı: 'Bir anlık sinirle...'

26.05.2026 18:01:00
DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı eve benzin dolu şişeyi atıp yangın çıkaran Ferhat G. (45) yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen ve emniyetteki ifadesinde, “Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim” dedi.
Olay, saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1’inci Cumhuriyet Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Ferhat G., iddiaya göre eski eşi Mukaddes U.’nun (43) oturduğu eve geldi. Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra kaçtı.

Evden alevler yükselirken, olay sırasında doğal gaz kombisinin de patladığı belirtildi. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde zarar oluştu.

‘BİR ANLIK SİNİRLE EVİNİ YAKMAK İSTEDİM’

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen ve emniyetteki ifadesinde, “Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim” dediği öğrenilen Ferhat G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

