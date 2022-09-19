Eski eşinin işyerini yaktı, sonra oturup izledi

Antalya’da bir kişi, 7 yıl önce ayrıldığı eşinin işyerini yakmaya çalıştığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, bir kadının önce güvenlik kamerasını kırmaya çalıştığı, ardından kepengi yakıp oturarak izlediği görüldü.

İHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:13
Eski eşinin işyerini yaktı, sonra oturup izledi
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Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 sokak üzerindeki Duran K.’ye ait işyerinde, 18 Eylül Pazar günü gece 23.30 sıralarında, 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K’nin işyerine gelen C.Y., iş yerini kepenklerin altından yakmaya çalıştı.

Bu sırada gözüne takılan güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan C.Y., olay yerinden uzaklaştı. Sabah erken saatlerde işyerine gelen Duran K., kepengin yanarak zarar gördüğünü fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde bir kadının işyerini yakmaya çalıştığını görünce polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, Duran K.’nin şikayetçi olduğu eski eşi C.Y.’yi arama çalışması başlattı.

ÖNCE YAKTI, SONRA OTURUP İZLEDİ

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.Y. isimli kadının işyeri önüne geldiği ve önce güvenlik kamerasını sökmeye çalıştığı, ardından da ateş yakıp oturarak izlediği yer aldı.


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