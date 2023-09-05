Eski futbolcu Ümit Özat'tan tepki çeken Melissa Vargas açıklaması

Eski futbolcu Ümit Özat, A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melissa Vargas’ı hedef aldı. Özat “Bu mu abi sizin bayrak, millet, vatan duygunuz bu mu? Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:26
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Melissa Vargas ise 41 sayıyla oynayarak şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe’nin eski kaptanı futbolcu Ümit Özat ise Vargas’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özat’ın tepki çeken sözleri şöyle:

“Melissa Vargas bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı.

Milli takım bu, Vargas Brezilyalı mı normalde nereli. Kübalı. Küba Milli Takımında oynayacak potansiyeli varsa, voleybolu çok bilmiyorum… Sence gelip burada oynar mı? Bu mu abi sizin bayrak, millet, vatan duygunuz bu mu? Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Artık o kapitalist sistemde başarılı olmak için herkesi katıyorlar ya. Milli takım olgusu başka bir şey.”


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