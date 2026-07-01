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Eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi

Eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi

1.07.2026 11:21:00
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Haber Merkezi
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Eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan hakkında yeni gelişme yaşandı.

Karaarslan, cezaevinden tahliye edildi. Karaarslan, bir sosyal medya paylaşımıyla tahliye edildiğini duyurdu:

"Zor süreçte benim ve ailemin yanında olan, beklediğimden daha fazla destek olup desteğini ve dualarını esirgemeyen herkesten ALLAH razı olsun. ALLAH’ım kimseyi düşürmesin."

 

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Karaarslan'a uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek suçlamaları yöneltilmişti.

HAKEMLİKTEN MEN EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Elif Karaarslan hakkında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine idari bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Karaarslan'ın hakemlikten ömür boyu men edilmesi kararlaştırılmıştı.

Hakemlikten men edilen Karaarslan, Instagram'da içerik üreticisi olarak paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

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