Aylık kazancı çok konuşulmuştu: Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün akşam yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan da gözaltına alındı.

AYLIK KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU!

Libade Spor, Bakırköy Gençlik Spor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda futbol oynayan Elif Karaarslan, daha sonra hakemliğe başladı.

Hakemlik yaparken yaşanan problemler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemlik kariyeri sonlandırılan Karaarslan, sosyal medyaya yönelmişti.

Instagram’da abonelere özel içerik üretmeye başlayan Elif Karaarslan'ın 23.7 bin aboneye ulaştığı, aylık gelirinin de 2.2 milyon TL’ye ulaştığı iddia edilmişti.