Aylık kazancı çok konuşulmuştu: Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı

Aylık kazancı çok konuşulmuştu: Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı

12.04.2026 09:12:00
Haber Merkezi
Aylık kazancı çok konuşulmuştu: Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı

Hakemlik kariyeri sona erdikten sonra sosyal medyaya yönelen Elif Karaarslan, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karaarslan, aylık 2.2 milyon TL’lik geliri olduğu iddiasıyla gündem olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün akşam yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan da gözaltına alındı.

AYLIK KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU!

Libade Spor, Bakırköy Gençlik Spor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda futbol oynayan Elif Karaarslan, daha sonra hakemliğe başladı.

Hakemlik yaparken yaşanan problemler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemlik kariyeri sonlandırılan Karaarslan, sosyal medyaya yönelmişti.

Instagram’da abonelere özel içerik üretmeye başlayan Elif Karaarslan'ın 23.7 bin aboneye ulaştığı, aylık gelirinin de 2.2 milyon TL’ye ulaştığı iddia edilmişti.

Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında? Hakem Elif Karaarslan neden ihraç edildi?
Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında? Hakem Elif Karaarslan neden ihraç edildi? TFF'nin ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan yeni mesleğinde aylık 2 milyon lira kazanıyor. Peki, Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında? Hakem Elif Karaarslan neden ihraç edildi?
TFF'den ihraç edilen hakem Elif Karaarslan özel içerik üretecek!
TFF'den ihraç edilen hakem Elif Karaarslan özel içerik üretecek! Hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadığı iddia edilen Elif Karaarslan, TFF tarafından hakemlikten ihraç edilmişti. Bu gelişme sonrası sosyal medya takipçisi hızla artan Karaarslan flaş bir karar aldı.
İstanbul'da iki eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi!
İstanbul'da iki eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi! İstanbul Beşiktaş'ta 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında iki eğlence mekanında daha polis ekiplerince arama yapıldı. Operasyonda 3 mekanda arama yapılırken birçok ünlü isim de gözaltına alındı. Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi.