Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya cezaevine teslim oldu!

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, hakkındaki 1,5 yıllık hapis cezası kararının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim oldu.

"HÜDA KAYA'NIN YANINDAYIZ"

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Hüda Kaya'ya yönelik ceza kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

Kasıtlı, keyfi ve siyasi bir uygulama olan ve 30 yıl önce bir 28 Şubat darbeci hukuk garabeti gerekçe gösterilerek cezalandırılan Hüda Kaya’nın yanındayız. Bir dakika dahi cezaevinde kalmamasını gerektirecek cezası için “teslim olmaya” çağrılmasını kabul etmiyoruz. @HudaKaya777 pic.twitter.com/tCnqVPz4mu — Ömer Faruk Hülakü (@OHulaku) November 3, 2025

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın 2022 yılında Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında yaşanan bir olay nedeniyle verildiğini duyurmuştu.

Ziyaretin ardından Kaya hakkında “çantasında telefon bulundurmak” iddiasıyla dava açılmış, mahkeme sürecinde ise tüm delillere rağmen 1,5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Kararın “tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız” olduğunu ifade eden Leventoğlu, “Bu ceza siyasidir. 28 Şubat döneminin gölgesinde verilmiş bir karardır” açıklamasında bulunmuştu.

Hüda Kaya ise, sosyal medya hesabından “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş! Bugün teslim oluyorum” mesajını paylaşmıştı.