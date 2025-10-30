Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Eski HDP milletvekili Hüda Kaya, hapse gireceğini duyurdu!

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Kaya ise avukatının açıklamasını “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadeleriyle paylaştı.

Eski HDP milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Avukat Leventoğlu, Hüda Kaya hakkında 2022 yılında Çanakkale Cezaevi’ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği sırada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle dava açıldığını aktardı.

Leventoğlu’nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadelerini kullandı.

