Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan uyardı: ‘Uyuşturucu üretimi evlere yayıldı’

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

Konu ile ilgili eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Cumhuriyet’e konuştu. Tantan, metanfetaminin talep yoğunluğundan dolayı artık evlerde üretildiğini ve uyuşturucu piyasasının gitgide yayıldığına dikkat çekti.

Uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin topyekûn sürdürülmesi gerektiğini anlatan Tantan, “Bu mücadelede ülkeler birlikte hareket etmeli. Kendi ülkeniz için, istihbarat ve kolluk güçleriniz görevlidir. Aynı zamanda halk da görevlidir. Halk bilinçlenmeli ve bilinçlendirilmeli” dedi.

Tantan, uyuşturucu kartellerine karşı mücadelenin büyüklüğünün, ülkelerin birlikte hareketlerine bağlı olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin geçmişte başarılı operasyonlara imza attığını söyleyen Tantan, “İktidar ve muhalefet, bunu siyasi bir rant olarak görmemeli, ülkenin neslinin geleceği açısında birlikte mücadele etmeli” ifadelerini kullandı.