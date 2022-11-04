Uyuşturucu... 6’lı masa neden ‘tek ses’ olmuyor?

04 Kasım 2022 Cuma

Ve zülfiyare dokunuldu. Seçim yaklaşırken öne sürülen piyon bu kez uyuşturucu. CHP’nin açtığı dosya çok önemli. İddiası da. Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin tehlikeli boyutlara ulaştığını, AKP’nin bu salgının yayılmasından sorumlu olduğunu, cari açığın kapatılması için ülkeye karapara girişine izin verildiğini söyledi. Uyuşturucu terörün finansmanı açısından kilit, karaparanın aklanması açısından kilit. İktidar derhal tüm kurumlarını arkasına alarak şiddetle iddiaları yalanladı. Bununla da kalmadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Filmi biraz geriye saralım. Uyuşturucu iddiaları yeni değil. 25 Haziran 2021’de Deva Partisi Başkanı Ali Babacan, Sedat Peker’in iddiaları ile Mersin Limanı’nda bir hafta arayla gerçekleşen iki büyük kokain operasyonunun örtüştüğünü öne sürmüş ve “Bu operasyonların yapılması, yüksek miktarda uyuşturucu yakalanması, menfaat çatışmasının sonucu olarak mı gerçekleşti” diye sormuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener daha dört ay önce temmuz ayında “100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir” demişti.

Peki o zaman soralım: Seçim bu kadar yaklaşmışken ve CHP lideri uyuşturucu iddiaları yüzünden suçlanırken 6’lı masanın diğer üyeleri neden sessizliğini koruyor? Hep birlikte daha önce savundukları bu konunun arkasında dururlarsa AKP’yi ciddi biçimde köşeye sıkıştıracaklarını bilmiyorlar mı? Neden yapılmıyor? Hesaplar ne?

5 Ağustos’ta uyuşturucu konusunu tüm çıplaklığı ile yazmıştım. Yeniden buraya koyayım: “Metin amca” namı diğer metamfetamin... Bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. “Kristal”, “buz”, “ateş” isimleri ile de adlandırılıyor. Etkisi kokaine benzediği için “fakirin kokaini” de deniyor. Çok ucuza üretildiği için hızla yayılıyor. Sokak aralarında, okul önlerinde her yerde kolayca temin edilebiliyor.

Türkiye’de uyuşturucu kullanımını hızla artıyor. Ve daha da acısı bu ülkenin sorunlar yumağının içine bir gündem maddesi olarak bile giremiyor. 2022 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda tüm rakamlar mevcut. Uyuşturucu kaçakçılığında Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Türkiye artık transit ülke olmanın ötesinde büyük bir pazar. 2019 yılında yakalanan metamfetamin (kısa adıyla met) 1 ton 42 kilo iken bu rakam 2020’de 4 kat artmış 2021’de de 5.5 tona ulaşmış. 81 ilin tamamında satılıyor.

Şunu da söyleyelim. Uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların görüşü ortak: “Metin amca” dünyanın kâbusu olacak.

İşsizlik, yoksulluk ve gelecek kaygısı, uyuşturucu kullanımını tetikleyen en büyük üç unsur. Emniyet’in istatistikleri işsiz ve eğitimsiz kesimde uyuşturucu kullanımının çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye olarak on yıllardır yaşananların doğal sonucu değil mi? 20 yılı aşkın AKP iktidarının kucağımıza bıraktığı mayın. Bizzat iktidar eliyle yaratıldığı için de son derece bilinçli şekilde örtbas edilmek isteniyor. Medyada haber değeri bile taşımıyor. Muhalefetin neden sessizliğini koruduğunu ise anlamak mümkün değil...

Aslında her şey birbiri ile bağlantılı... Yaşam dediğimiz şey iç içe geçmiş kodlamalar sistemi. Hepimiz bir bağlantısallık içinde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Örneğin Afganistan’ın kaderi Taliban’ın eline terk edilmiş yoksul halkı, çıkışı metamfetaminde bulmuş. Yok hayır kullanmaktan değil üretmekten bahsediyorum. Metamfetaminin yükselişi, Afganistan’da “oman” diye bilinen efedra adlı bitkiden, metamfetamin yapımında kullanılan başlıca malzemelerden biri olan efedrin elde edilebileceğinin anlaşılmasıyla başladı. Yoksul halk hemen hem o bitkinin çok daha fazla ekilmesine hem de üretimine soyundu. Ülkenin güneybatısında uyuşturucu üreten tek bir bölgedeki 500’den fazla derme çatma “fabrikada” her gün 3 ton dolayında kristal metamfetamin üretildiği söyleniyor. 100 kilo metamfetaminin piyasa değeri 2.6 milyon dolar.

Afgan yoksulunun derdine parasal olarak çare olan Metin amca, Türkiye ve diğer ülkelerde umutsuzun uyuşturucusu oluyor. Mutsuzluk ve çaresizlik üreten bir “toplumsal yapının” kaçınılmaz sonu..

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Uyuşturucu bu ülkenin en derin yarası. En tepedekilerin yani uyuşturucu baronlarının Türkiye’de at koşturmasına izin verildiği sürece bitmeyecek. Şunu görmüyor muyuz gerçekten: 6’lı masa uyuşturucu konusunda “tek ses” olsa bu ülkede gerçekten bir şeyler değişecek. Peki neden yapılmıyor?