Eski imam Mustafa Efe Suudi Arabistan’da ayaklarından kelepçelendi: Serbest bırakıldı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:01

Kamuoyunda hayvanseverliği ile öne çıkan eski imam Mustafa Efe, Suudi Arabistan’da umre ziyareti sırasında gözaltına alındı.

Efe'nin paylaşılan görüntülerde "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız" dediği görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Ayaklarından kelepçelenen Efe, daha sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldığını duyuran Efe, sosyal medyada bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşlerim, Elhamdülillah şu an için herhangi bir sorun yok. Gözaltı süremiz bitti ve ibadetlerimize devam ediyoruz. Bunu ifade ettikten sonra bir hususu tashih etmek isterim.

*Şahsımla ilgili paylaşımlar ve haberler “Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmam Hatib-i” olarak yapılmakta.

Oysa şahsım Aziz Mahmud Hüdayi Camimizin ESKİ İmam Hatibiyim. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığımızın personeli değilim. Emeklilik dilekçemi geçtiğimiz süreç içerisinde DİB’e sunmuştum. Hali hazırda ilmi çalışmalarıma ve ticari faaliyetlerime devam etmekteyim.

*Gözaltında olduğumuz süre içerisinde ve sonrasında; arayan, soran, ilgi ve alaka gösteren tüm devlet büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kabe’den Selam ve Dua ile…”