Eski iş ortağı otomobiline kurşun yağdırdı!

Kocaeli’de İsmail K., yanındaki 3 kişi ile eski iş ortağı Arda A.'nın (35) içinde bulunduğu otomobile tabanca ile defalarca ateş açıp, kaçtı. Arda A. saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 şüpheli aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:22
Eski iş ortağı otomobiline kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da gübre ticareti yapan Arda A., iş ortağı İsmail K. ile anlaşmazlık yaşadı ve ikili husumetli şekilde ortaklıklarını sonlandırdı. 

Arda A., daha sonra Kocaeli'ne gelip, araç kiralama işi yapmaya başladı. İddiaya göre İsmail K., beraberindeki O.K., N.B. ve V.K. ile Kocaeli'ne gelip Arda A.'yı takibe aldı. İsmail K. ve yanındaki 3 kişi, Arda A.'nın kullandığı otomobile seyir sırasında tabancalar ile defalarca ateş açıp, kaçtı. 

Mermiler aracın çeşitli yerlerine isabet ederken, Arda A. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arda A.'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


kocaeli silahlı saldırı

İlgili Haberler

Eski kız arkadaşının bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Eski kız arkadaşının bulunduğu araca kurşun yağdırdı
Başdanışman İmamoğlu’na hakaretler yağdırdı: ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’

Başdanışman İmamoğlu’na hakaretler yağdırdı: ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
Son dakika... İktidarın sopası RTÜK, kanallara ceza yağdırdı: Listede Kızıl Goncalar da var

Son dakika... İktidarın sopası RTÜK, kanallara ceza yağdırdı: Listede Kızıl Goncalar da var

En Çok Okunan Haberler