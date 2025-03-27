Eski İŞKUR müdürü klima tamiri yaparken terastan düştü!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:10

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki 5 katlı iş merkezinde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan, bir çocuk babası Bülent Dilmen (61), dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.