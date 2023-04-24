Eski kimlikle de oy kullanılabilir mi?

Türkiye'nin beklediği seçimler yaklaşırken yurttaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:26
Eski kimlikle de oy kullanılabilir mi?
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Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. 

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen yurttaşlar da oy kullanabilecek. 


14 Mayıs kimlik oy kullanma

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