Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu

Kahramanmaraş'ta evlerinde ölü bulunan Metin Dedeoğlu (69) ile eşi Naciye Dedeoğlu'nun (72) yapılan otopsilerinde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olan Dedeoğlu çifti, yan yana toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:38
Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
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Kahramanmaraş'ın Doğukent Mahallesi’nde yaşayan Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan çocukları, dün eve gittiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve giden polis ekipleri, çiftin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine dağıtım şirketi ekiplerini çağırdı. Dağıtım şirketi ekipleri, incelemede doğalgaz kaçağının olmadığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dedeoğlu çiftinin yapılan otopsilerinde, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

MHP Kahramanmaraş 24'üncü Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun da ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri otopsinin arından yakınları tarafından teslim alındı.

Dedeoğlu çifti için Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına MHP milletvekili Vahit Demiröz, CHP milletvekili Ali Öztunç ile vatandaşlar katıldı. Çift, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndan yan yana toprağa verildi. 

APARTMANDA İNCELEME BAŞLATILDI

Otopside çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüklerinin belirlenmesi üzerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sabah saatlerinde tekrar apartmana giderek incelemelerde bulundu. 


MHP aile ağabey Yenge Milletvekili

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