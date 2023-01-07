Eski MHP'li Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 07:40

Güncelleme: 07.01.2023 - 07:40

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan eczacı Gizem Memioğlu geçen günlerde, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek Memioğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Gizem Memioğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı."