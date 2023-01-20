Eski milletvekili Nadir Latif İslam son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Partisi 15. Dönem Milletvekili Nadir Latif İslam vefat etti. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın babası Nadir Latif İslam'ın cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın babası, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınpederi olan Nadir Latif İslam bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
93 yaşında hayatını kaybeden Nadir Latif İslam'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.
Burada eski milletvekilinin oğulları Cihangir ile Bahadır ve onun eşi Ayşenur İslam ile aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam ailesine taziyelerini iletti.
Törende, İslam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurttaşlar yer aldı.
İslam'ın cenazesi, öğle vakti Sakarya Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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