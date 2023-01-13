Şafak Budak tarafından katledilen Kıymet'in cenazesi kimsesiz kaldı: Belediye toprağa verdi...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşi Şafak Budak'ın tabancayla vurduğu Kıymet Budak'ın (35) cenazesi, teslim alınmayınca, savcılık talimatıyla belediye tarafından 'kimsesiz' statüsünde kent mezarlığında defnedildi.
Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde, geçen yıl 23 Aralık gecesi Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabancayla vuruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; Şafak Budak'ın, eşiyle konuşurken tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.
'KENDİME HAKİM OLAMADIM' BAHANESİ
Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, ifadesinde, "Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ne dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler başladı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, 2 el ateş edip öldürdüm" dedi.
SAVCILIK İZNİYLE BELEDİYE DEFNETTİ
İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin morgdan alınması için aradan geçen süreye rağmen ailesi veya yakınları tarafından başvuru yapılmadı.
Budak'ın cenazesi, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra savcılığın izniyle belediye ekiplerince polis nezaretinde Kocaeli Kent Mezarlığı'nda 'kimsesiz' statüsünde toprağa verildi.
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