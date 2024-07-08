Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde tatil yaparken rahatsızlanan eski milletvekili ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan (80), özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 00:40
Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
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Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde tatil yaptığı öğrenilen avukat, siyasetçi, spor adamı, eski Gaziantep Belediye Başkanı, 16, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Celal Doğan, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. 


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