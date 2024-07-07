Hadise'nin eski eşine ait kahve zincirinin iflası istendi!

Ünlü kahve zinciri Gloria Jean's’in iflası istendi. Ünlü markanın iflasını ise, bir inşaat şirketi talep etti. İflası istenen Gloria Jean's, Hadise ile bir süre evli kalan iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ticaret sicil gazetesine göre şirket şimdilerde Uğur Bıkım’a ait görünüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:25
Hadise'nin eski eşine ait kahve zincirinin iflası istendi!
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Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dosyaya göre, iflas talepli davayı inşaat şirketi City Center İnşaat Turizm ve İşletmecilik AŞ (Özyurt AŞ) açtı. 

HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre, alacaklı olduğunu iddia eden City Center, Gloria Jean's’in bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini talep etti. Davanın ilk duruşması önümüzdeki 10 Ekim sabahı yapılacak.

BİN 200 ŞUBESİ VAR

Önemli bir bölümü Türkiye’de olmak üzere toplamda 1.200 şubesi bulunan Gloria Jean's, iş insanı Mehmet Dinçerler’e aitti. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, geçen yıl mart ayından itibaren Uğur Bıkım’a ait görünüyor.

KONKORDATO İSTEMİŞTİ

Şarkıcı Hadise ile bir süre evli kalan Mehmet Dinçerler, kendi şirketi yanı sıra ailesine ait Hacı Sayid Baklava için de konkordato talebinde bulunmuştu.


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