Eski muhtar adayına evinin önünde silahlı saldırı: Ağır yaralandı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 07:30

Güncelleme: 08.01.2025 - 07:30

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı.

Kuzudişli Apartmanı A bloktaki evine giden Ömer Karaoğlan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kanlar içerisinde yere yığılan Karaoğlan, mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BALKONDAN SALDIRGANLARA BEDDUA

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekildiği balkondaki bir kadın, Karaoğlan’ı vuranlara beddua etti.

SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde muhtar adayı olan Karaoğlan’ın seçimi kazanamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.