Sakarya'da muhtar 'zimmet' suçundan tutuklandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 54 yaşındaki muhtar, ‘Zimmet’ suçundan tutuklandı.
Orman emvallerini sattığı iddiasıyla hakkında işlem başlatılan Altındere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Z.E. (54), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Z.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Zimmet’ suçundan tutuklandı. Ayrıca, Z.E.’nin Akyazı Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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