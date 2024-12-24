Sakarya'da muhtar 'zimmet' suçundan tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 54 yaşındaki muhtar, ‘Zimmet’ suçundan tutuklandı.

Sakarya'da muhtar 'zimmet' suçundan tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:16

Orman emvallerini sattığı iddiasıyla hakkında işlem başlatılan Altındere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Z.E. (54), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Z.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘Zimmet’ suçundan tutuklandı. Ayrıca, Z.E.’nin Akyazı Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.


Etiketler: #sakarya #muhtar

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