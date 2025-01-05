Mersin Tarsus'ta muhtarlık binasına saldırı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde muhtarlık binasına yanıcı madde ile saldırı yapıldı.

Mersin Tarsus'ta muhtarlık binasına saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:15

Merkez Eski Ömerli Mahallesi 1337 Sokak'ta, saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından muhtarlık binası, kapısına yanıcı madde atılarak yakılmak istendi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle yangına müdahale edilerek alevler kısa sürede söndürüldü.

MUHTAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Muhtar Erol Aynacı, olaya tepki gösterdi.


Etiketler: #Mersin #muhtar

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