İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı
FETÖ operasyonları tüm yurtta devam ediyor. Ankara'da terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturmada 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca Ankara'daki hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalarda 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev aldıkları, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, tepe yönetimle görüştükleri belirlendi. Haklarında ardışık-periyodik arama, aleyhe ifade ve teşhis beyanları ile Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan, aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hakim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA 29 İLDE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY’nin Ankara'daki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 49 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev üstlendikleri, 2014- 2016 yılları arasında örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları saptandı. Şüphelilerin, bu evlere sabit kalmak üzere tahsis edilmiş 'açık hat' diye tabir edilen GSM hatları üzerinden Bylock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları ve evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak bu hatlar üzerinden akrabaları ile görüştükleri belirlendi. Aralarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde 'dua alma' adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Haberler
- Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
- 'FETÖ' yalanıyla dolandırdılar: Sahte savcılardan 28 Bin Euro’luk vurgun
- FETÖ zanlıları Mersin Limanı’ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Video Haberler
- Çocuk heykellerinin başını kopardı
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
En Çok Okunan Haberler
- Petrol fiyatlarında son durum
- Pereira, Süper Lig'den yıldız isme gözünü dikti!
- Borsa güne yükselişle başladı
- İmamoğlu'na randevu vermeyen vali CHP'yi ziyaret etti
- Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan Asya'ya umut ışığı
- KPSS sonuçları açıklandı!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i andı
- Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar