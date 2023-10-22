Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi daha hayatına son verdi!

Eskişehir'de kaldığı KYK yurdunun 5'inci katından atlayan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre S.N.R.'nin kendini boşluğa bırakmadan önce ''Ben atlamayayım da kim atlasın'' dediği duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:03
Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi daha hayatına son verdi!
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Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi Resul Alan'ın arkasında borçlarından söz ettiği bir mektup bırakarak intihar ettiği Eskişehir'de bir öğrenci daha hayatına son verdi.

Sol Haber'in haberine göre Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi S.N.R., akşam saatlerinde binanın 5'inci katından aşağı atladı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, S.N.R.'nin kendini boşluğa bırakmadan önce ''Ben atlamayayım da kim atlasın'' dediği duyuldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı.

KAMPÜSTE HAYATINA SON VERMİŞTİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan, geçtiğimiz hafta kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermişti.


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