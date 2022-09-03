Eski SPK başkanının şirketinde tarikat ve emniyet bağlantısı: 'Soylu'nun yakın adamı işin içinde'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlarının yaptığı usulsüzlükler gündemdeki yerini koruyor. Gazetemiz yazarı Miyase İlknur da dün başlayan 'Kuzu Kurda Teslim' başlıklı yazı dizisinde Eski SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın BİMEKS üzerinden yaptığı usulsüzlükleri gündeme taşıdı. İlknur, Akgiray'ın batık şirket BİMEKS'i borsaya sokmasını ve 1500 işçinin hak edişleri dahi ödenmeden şirketin batırılmasını yazdı. İlknur'un yazı dizisiyle BİMEKS işçileri tekrar gündeme geldi. Alacakları için mücadele eden ve eylemleri sırasında defalarca gözaltına alınan işçilerden Dilek Aslan ve işçilerin mücadelesinde önemli rol alan Umut Sendikası'dan (Umut-Sen) Betül Celep Cumhuriyet'e çarpıcı iddialarda bulundu.

'İLK EYLEM ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE'

BİMEKS vurgununda ücretlerini alamayan işçiler ilk eylemleri Vedat Akgiray'ın yeğeni Ahmet Akgiray'ın öğretim üyesi olduğu Özyeğin Üniversitesi önünde 2020 yılı Haziran ayında yapıyor. Ahmet Akgiray aynı zamanda BİMEKS'in batışa giden sürecinde şirketin icra kurulu üyesi.

Özyeğin Üniversitesi önündeki eylemlerle yeterince kamuoyu oluşturulamayınca bu sefer Boğaziçi Üniversitesi önünde eylemler başlatılıyor. Eski SPK Başkanı Vedat Akgiray ise Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüs kapısı önünde yapılan eylemde işçiler polis ablukasına alınıyor. Eyleme öğrenciler de yoğun destek veriyor. Basın açıklamasından sonra oturma eylemi yapmak isteyen işçiler ve sendika üyeleri gözaltına alınıyor.

Boğaziçi Üniversitresi önündeki eylemler aralıklarlar devam ediyor. Bu süreçte işçiler ve sendika üyeleri 15 defa gözaltına alınıyor.

‘TAZMİNAT HARAMMIŞ’

Dilek Aslan BİMEKS'ten maaşının 3 ay ödenmemesi üzerine 2016 yılının Nisan ayında çıkışını alan ve eyleme katılan işçilerden. İstanbul'un farklı şubelerinde 9 yıl boyunca çalıştığını ve kendisine haklarının ödeneceği söylenerek aylarca oyalandığını aktaran Aslan süreci şöyle anlatıyor: "Çıkışımı 2016 yılında aldım. Maaşlarımız 1 yıl boyunca gecikmeli ödenmişti. Durumdan rahatsızdık. Ancak sürekli oyalanıyorduk. 9 yılımı buraya verdim. Bize aile olduğumuzu, idare etmemiz gerektiği söylendi. Son olarak Haramidere Torium şubesinde çalışıyordum. İçeride dedikodular dönmeye başladı. 3 aydır maaşımızı alamamıştık. Paramızın ödenmeyeceği, patronların kaçacağı söyleniyordu. Çıkışımı aldım. 25 bin lira alacağım olduğu söylendi ama ödenmedi. Hep duyuyorduk, toplantıları tarikatta yapıyorlardı, dedikodular vardı. Tazminatın haram olduğunu söyleyip vermediler.”

'ONLAR YERİNE BİZİ GÖZALTINA ALDILAR'

Aslan hakları için mücadeleye sendikayla tanıştıktan sonra başladığını belirtiyor. Umut Sendikası (Umut-Sen) aracılığıyla eylemler yaptıklarını söyleyen Aslan şöyle diyor: “İşyerinden arkadaşım Emine aradı. Umut-Sen’den birileriyle görüşüyormuş. Bu arada bizi de hâlâ oyalıyorlardı. Alacaklarımızın ödeneceği söyleniyordu. Emine ‘Yıllar geçti, bunlar vermeyecek borçlarını. Sendikayla hareket edelim’ dedi. Eylemlere başladık. Defalarca gözaltına alındık, dava açtılar. Yürüyüş yapmışız, polise direnmişiz. Beraat ettim. Onlara açtığımız davaları ise kazandık. Ama alacaklarımızı alamadık. Onlar yerine bizi gözaltına aldılar.”

İşçilerin bir araya gelerek eylemler düzenlemesini sağlayan isimlerden birisi Umut-Sen'den Betül Celep. Eylemlere yapılan müdahalelerin şiddetli olduğunu belirten Celep'in çarpıcı iddialarda bulunuyor. Celep'e göre şirketin yönetim kurulu üyesi ve Vedat Akgiray'ın kardeşi Murat Akgiray, tarikat bağlantılarıyla da gündeme gelen büyük bir medya kuruluşunda ve kuruluşu bünyesinde barındıran holding'te önemli görevlerde yer aldı. BİMEKS şirketinin yönetim sürecinde de buradan gelen tarikat ilişkilerinden yararlanıldı.

'TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR'

Ayrıca Akgiray ailesinin oldukça nüfuzlu olduğunun altını çizen Celep şunları aktarıyor: "Vedat Akgiray SPK başkanlığından alındıktan sonra BİMEKS'in imajı çizildi. Bunun üzerine Amerika'dan Murat Akgiray'ın oğlu Ahmet Akgiray çağrıldı. Bu isim şirketin icra kurulu üyesi oldu. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi'nde de öğretim üyesi. Ahmed Akgiray Sanayi Bakanlığı'nın müjde olarak duyurduğu Türkiye Uzay Ajansı'nın da yönetim kurulu üyeliğine de devam ediyor. Şirket hissederlarından bir diğeri olan Ömer Akgiray ise Marmara Üniversitesi'nde rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı."

'SÜLEYMAN SOYLU'NUN YAKIN ADAMI İŞİN İÇİNDE'

Betül Celep şirketin emniyet teşkilatı ve iktidarla da yakın ilişkili olduğunu belirtiyor. Polis Bakım ve Yardımlaşma Sandığı (Polsan) Genel Müdürü Mustafa Selçuk aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyesi. Celep'e göre Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya en yakın isimlerden birisi ve BİMEKS'in pazarlama ve tanıtımında da görev aldı. Celep son olarak şu değerlendirmede bulunuyor: "Mustafa Selçuk şirketin kilit ismi. Polis Emekli Sandığı Polsan'ın Genel Müdürü Mustafa Selçuk. Göreve yeni başlayan polisler buraya zorunlu olarak aylık ödeme yapıyor. Bu paralar da borsada işletiliyor. Mustafa Selçuk BİMEKS’in pazarlama süreçlerini de yürütüyor. Süleyman Soylu'ya en yakın isimlerden birisi. Eylemlerde şiddetle gözaltına alınmamızda da payı var. Mahkeme süreçlerinde arkadaşlarımızı da korkuttular. Savcılar dahi işçilere eylemleri bırakmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordu. İşçi arkadaşlarımız çok yoğun baskıya uğradı. Açtığımız alacak davalarını kazandık. Ancak şirketin devlete de yüklü miktarda vergi borcu var. Küçük bir ofisi şirket merkezi olarak gösteriyorlar. Şirket üzerine sadece bir arsa bulunuyor. Mal varlıkları paravan şirketlere dağıtıp, borçlarını ödemeden prestijli hayatlarına devam ediyor. Ve bu süreçte kilit isimlerden birisi de Mustafa Selçuk'tu."