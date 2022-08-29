İsmail Türüt'ten Sedat Peker şarkısı: 'Siyaset bozdu keyfimizi'
Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, 'Adam var' adlı şarkısından sonra suç örgütü lideri Sedat Peker için yeni bir şarkı yaptı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'e hayranlığıyla bilinen şarkıcı İsmail Türüt, Peker için 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla bir şarkı yaptı.
Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Olur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi."
'Siyaset bozdu keyfimizi' adlı şarkının sözleri şöyle:
"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adam sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor"
HRANT'IN KATİLİNE DE ŞARKI YAZMIŞTI
Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, daha önce Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı ve azmettirici Yasin Hayal'e övgüler düzdüğü "Plan yapmayın plan" isimli bir şarkı yapmıştı.
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