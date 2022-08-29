İsmail Türüt'ten Sedat Peker şarkısı: 'Siyaset bozdu keyfimizi'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:33

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e hayranlığıyla bilinen şarkıcı İsmail Türüt, Peker için 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla bir şarkı yaptı.

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Olur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi."

'Siyaset bozdu keyfimizi' adlı şarkının sözleri şöyle:

"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adam sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor"

HRANT'IN KATİLİNE DE ŞARKI YAZMIŞTI

Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, daha önce Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı ve azmettirici Yasin Hayal'e övgüler düzdüğü "Plan yapmayın plan" isimli bir şarkı yapmıştı.