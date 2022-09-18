Eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren CHP 25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

ANKA
18 Eylül 2022 Pazar, 15:01
Eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Ankara’da cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen bugün Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP’den ve İYİ Parti’den milletvekilleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt katıldı.


Haluk Pekşen CHP Milletvekili

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler