Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay kimdir?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:39

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:39

İddiaya göre, 27 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Haberin ardından Semih Tufan Gülaltay'ın yaşamı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ ESKİ GENEL BAŞKANI SEMİH TUFAN GÜLALTAY KİMDİR?

Semih Tufan Gülaltay, 6 Ağustos 1968'de Kars'da doğdu. İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla 2 Haziran 1998'de yakalandı. Birdal'a silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak 'suç işlemek için Türk İntikam Tugayı (TİT) isimli silahlı örgütü oluşturduğu, siyasi amaçla Birdal'ı öldürmeye tam teşebbüste bulunduğu ve bu suça iştirak ettiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkûm edidi. Ancak şartlı salıvermeden faydalanarak ve 4.5 yıl sonra tahliye edildi. Semih Tufan Gülaltay, Ulusal Birlik Partisi’ni kurdu. Semih Tufan Gülaltay, 22 Ocak 2008'de Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılandı.