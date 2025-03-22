Eski yol arkadaşından Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: 'Benzer yanlışlıklar yapılmamalı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması AKP’de de tepki yarattı. Eski Cumhurbaşkanı ve AKP kurucularından Abdullah Gül'den de İmamoğlu gözaltısına bir tepki geldi.

Eski yol arkadaşından Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: 'Benzer yanlışlıklar yapılmamalı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması tüm Türkiye’de protesto edilirken, AKP çevresinde de tepkilere neden oldu. 

toplumda infiale yol açarken AKP çevresinde de çatlağa yol açtı. 

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki göstermiş ve kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı ve AKP kurucularından Abdullah Gül'den de İmamoğlu gözaltısına bir tepki geldi. 

Karar yazarı Mehmet Ocaktan'ın köşesinde paylaştığı açıklamaya göre Gül, Erdoğan'a geçmişte yaşadığı süreçleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #abdullah gül #Recep Tayyip Erdoğan

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