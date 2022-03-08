Eski ZMO Başkanı Günaydın uyardı: Gıdada kritik eşik aşıldı
Doç. Dr. Gökhan Günaydın, gıda alanında kritik bir eşiğe gelindiğine dikkat çekerek, “Önlem alınmazsa kriz ayçiçek yağı ve buğdayla sınırlı kalmayacak. Acil önlem alınmalı” dedi.
Eski Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve CHP PM üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası daha da büyüyen gıda krizini Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Günaydın, son altı ayda tarladaki yangının mutfağa da sıçradığını belirtirken, acil eylem planı hazırlanıp bir an önce uygulanmazsa Türkiye’nin çok daha büyük gıda sorunu çekeceğini söyledi.
Gökhan Günaydın
Günaydın, “TÜİK nüfusun 2040 yılında 100.3, 2060 yılında 107.1 milyona ulaşacağını öngörüyor. Nüfus sığınmacıların da etkisiyle yılda bir milyon artarken, son 25 yılda Türkiye’nin ekili alanı 37 milyon dönüm azaldı. Bu alan iki Trakya büyüklüğüne denk geliyor. Tarımsal hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülke durumuna düştük. Asgari ücrette yaşanan artış, gıda enflasyonunun ilk iki aylık artışına teslim olmuş durumda. Bugün ayçiçek yağında yansıyan kriz görüntüleri, ekmek ve et ürünlerinde de kendini göstereceğe benziyor” ifadelerini kullandı.
NÜFUS DENGELİ DAĞILMALI
Baklagiller, tahıllar ve yağ bitkilerinde ülkenin kendine yetecek seviyeye gelmesinin şu an için orta vadeli hedef olacağını belirten Günaydın, bunun için işleme konması gereken ve 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık tarım planının başlıca maddelerini ise şu biçimde sıraladı:
- Beşer yıllık dönemlerle dinamik, doğayla dost, dirençli, onarıcı tarım politikasının oluşturulması.
- Nüfusun ve iktisadi faaliyetlerin Anadolu’ya dengeli bir şekilde yayılması ve desteklenmesi.
- Tarımsal kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması.
- Tarımsal üretimin planlanarak geliştirilmesi, hayvancılık politikalarında yeni bir sayfa açılması.
- Bağımsız, demokratik kooperatif yapılar altında üretici örgütlenmesinin sağlanması.
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