Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'ye soruşturma izni talebi: CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'ye soruşturma izni talebi: CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki

20.04.2026 11:59:00
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'ye soruşturma izni talebi: CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye, AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti üzerine soruşturma izni istenmesine tepki gösterdi. Zeybek, "Kirli algılar değil, halkın vicdanı son sözü söyleyecek" dedi.

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma izni istendi.

"HALKIN VİCDANI SON SÖZÜ SÖYLEYECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ünlüce hakkında soruşturma izni istenmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir halkının onurlu oylarıyla göreve gelen Ayşe Ünlüce Başkanımızı karalama kampanyalarına asla izin vermeyiz. AK Parti İl Başkanının talebiyle soruşturma izni istenmesi, bu utanç düzeninin nasıl işlediğini halkımıza bir kez daha göstermiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yenildiniz, önümüzdeki ilk genel seçimde de yenileceksiniz. Kirli algılar değil, halkın vicdanı son sözü söyleyecek."

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçen hafta ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti

Mansur Yavaş'a soruşturma izni iddiasına CHP'den ilk tepki: 'Bu iftiraların halkın nezdinde zerre karşılığı yoktur'
Mansur Yavaş'a soruşturma izni iddiasına CHP'den ilk tepki: 'Bu iftiraların halkın nezdinde zerre karşılığı yoktur' CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni verildiğine dair çıkan haberler üzerine, "Çamur atanlar, her fırsatta iftiralara sarılanlar, kamuoyunun vicdanında mahkum olacaktır" dedi.
Sırada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mi var? AKP şikayet etti, yargı harekete geçti!
Sırada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mi var? AKP şikayet etti, yargı harekete geçti! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AKP İl Başkanı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da suç duyurusu üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.
Kağıthane'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı, 'akıllı saat' ayrıntısı İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nefes darlığı şikayeti olan 31 yaşındaki Emre Kaya, bir süre sonra sokakta yere yığıldı. Nabzının durması üzerine Kaya'nın akıllı saatinin 112'yi otomatik aradığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın ölümü ise kayıtlara 'şüpheli ölüm' şeklinde geçti.