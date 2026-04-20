Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'ye soruşturma izni talebi: CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın şikâyeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma izni istendi.

"HALKIN VİCDANI SON SÖZÜ SÖYLEYECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ünlüce hakkında soruşturma izni istenmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir halkının onurlu oylarıyla göreve gelen Ayşe Ünlüce Başkanımızı karalama kampanyalarına asla izin vermeyiz. AK Parti İl Başkanının talebiyle soruşturma izni istenmesi, bu utanç düzeninin nasıl işlediğini halkımıza bir kez daha göstermiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yenildiniz, önümüzdeki ilk genel seçimde de yenileceksiniz. Kirli algılar değil, halkın vicdanı son sözü söyleyecek."

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçen hafta ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.