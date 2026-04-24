Eskişehir'de şüpheli ölüm... Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

24.04.2026 11:23:00
DHA
Eskişehir'de komşularının haber alamadığı 84 yaşındaki Hayriye Tezer Ulu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Postane Sokak’taki 6 katlı binanın 4’üncü katında yalnız oturan Hayriye Tezer Ulu'nun (84) komşuları, gece yarısı kendisinden haber alamadı.

Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çilingirle girdiklerinde evde Ulu’yu hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayriye Tezer Ulu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ulu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Hayriye Tezer Ulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

