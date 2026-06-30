Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir’deki 10 günlük eylem yasağına tepki

Eskişehir’deki 10 günlük eylem yasağına tepki

30.06.2026 15:59:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Eskişehir’deki 10 günlük eylem yasağına tepki

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri, Eskişehir Valiliği'nin Ankara'daki NATO Zirvesi dolayısıyla 1-10 Temmuz arasında düzenlenecek eylem ve etkinlikleri yasaklama kararını "kabul etmediklerini" duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, beraberindeki ÇYDD ve Eğitim İş üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz'da Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Gelinen noktada özellikle başkent Ankara’da yaşamın normal akışını etkileyen ve ulaşımdan sağlığa temel kamu hizmetlerini aksatacak seviyede uygulanan güvenlik önlemlerinin adeta olağanüstü hal koşullarını yaşattığını ifade eden Avci, "Diğer yandan NATO toplantısı Ankara’da yapılacak olmasına karşın Eskişehir Valiliği’nin kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kent genelinde yapılacak etkinliklerle ilgili yasak kararı alması duyarlı kesimlerde büyük bir tepkiye neden oldu" dedi.

Türkiye'de Eskişehir’in de dahil olduğu çok az sayıda ilde böylesine kapsamlı yasak kararlarının alınmasının düşündürücü olduğunu belirten Avci, şunları söyledi:

"Anayasal bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyen bu kararı kabul etmiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eskişehir Şubeleri olarak NATO toplantısı gerekçesiyle kent genelinde uygulanacak eylem yasağı kararına itiraz ediyoruz.

Bu vesileyle ifade ediyoruz ki, ülkemizi emperyalist güçlerin parçası haline getiren NATO’ya karşıyız. NATO’ya hayır. Yasaklara hayır. Bizler 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

İlgili Konular: #eskişehir #Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği #Atatürkçü Düşünce Derneği #eylem yasağı

İlgili Haberler

Özgür Özel'den NATO 'önlem'lerine büyük tepki: 'Ankara'da utanç verici şeyler oluyor'
Özgür Özel'den NATO 'önlem'lerine büyük tepki: 'Ankara'da utanç verici şeyler oluyor' Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Ankara yapılacak NATO zirvesi öncesi yapılan tutuklamalara sert tepki gösterdi. Yapılanların utanç verici olduğunu söyleyen Özel, "Cümle alem biliyor ki hiçbir suçları yok, Trump gittikten sonra, Ankara boşaldıktan sonra hepsine pardon deyip bırakacaklar" dedi.
NATO Zirvesi: 'Ankara'ya giden tüm yolculara GBT sorgusu yapılıyor' iddiası
NATO Zirvesi: 'Ankara'ya giden tüm yolculara GBT sorgusu yapılıyor' iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Karabük'te NATO Zirvesi kapsamında eylem yasağı
Karabük'te NATO Zirvesi kapsamında eylem yasağı Karabük Valiliği, Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.