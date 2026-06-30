Eskişehir’deki 10 günlük eylem yasağına tepki

ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, beraberindeki ÇYDD ve Eğitim İş üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz'da Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Gelinen noktada özellikle başkent Ankara’da yaşamın normal akışını etkileyen ve ulaşımdan sağlığa temel kamu hizmetlerini aksatacak seviyede uygulanan güvenlik önlemlerinin adeta olağanüstü hal koşullarını yaşattığını ifade eden Avci, "Diğer yandan NATO toplantısı Ankara’da yapılacak olmasına karşın Eskişehir Valiliği’nin kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kent genelinde yapılacak etkinliklerle ilgili yasak kararı alması duyarlı kesimlerde büyük bir tepkiye neden oldu" dedi.

Türkiye'de Eskişehir’in de dahil olduğu çok az sayıda ilde böylesine kapsamlı yasak kararlarının alınmasının düşündürücü olduğunu belirten Avci, şunları söyledi:

"Anayasal bir hak olan ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engelleyen bu kararı kabul etmiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eskişehir Şubeleri olarak NATO toplantısı gerekçesiyle kent genelinde uygulanacak eylem yasağı kararına itiraz ediyoruz.

Bu vesileyle ifade ediyoruz ki, ülkemizi emperyalist güçlerin parçası haline getiren NATO’ya karşıyız. NATO’ya hayır. Yasaklara hayır. Bizler 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."