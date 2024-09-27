Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık: Şüpheli İstanbul'da yakalandı

Iğdır'da 'saadet zinciri' yöntemi ile çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen F.Y., İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

Iğdır'da 'saadet zinciri' ile dolandırıcılık: Şüpheli İstanbul'da yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:11

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 6 kişi, F.Y. tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürdü. H.A. 55 bin dolar, T.A. 35 bin dolar, M.A.A. 3 bin 500 dolar, T.A. 2 bin dolar, S.C.A. bin 200 dolar ve M.Ç. 700 dolar olmak üzere toplam 97 bin 400 dolar verdikleri F.Y.'den şikayetçi oldu.

Şikayetçiler, 'Pitrex' isimli siteye F.Y.'nin yönlendirmesi ile üye olduklarını, 'saadet zinciri' şeklinde üyelik oluşturulduğunu, daha sonra sistemin kapandığını ve bu nedenle dolandırıldıklarını söyledi.

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis, F.Y.'nin 26 Eylül'de hava yolu ile Iğdır'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat ettiğini ve Tuzla ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine Tuzla Asayiş Büro Amirliği ile irtibat kurularak şüphelinin yakalanması sağlandı. F.Y. bugün gözaltına alınırken, Iğdır'da en az 1000 kişinin söz konusu saadet zincirine para yatırıp, mağdur olduğu öne sürüldü.

 


Etiketler: #Iğdır #SAADET zinciri #dolandırıcılık #dolandırıcı

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