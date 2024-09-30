Dolandırıcılıktan tutuklandı, aynı gün serbest kaldı: Ensarioğlu'nun damadının tahliyesinde siyasi baskı iddiası

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:07

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:17

Kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklanan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut aynı gün serbest bırakıldı. Tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre Akbulut hakkındaki tahliye kararı, siyasi baskı neticesinde alındı. İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon yaptı.

Sorguları tamamlanan zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" suçlarından tutuklandı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Mutlu Akbulut’un, aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, 24 saat geçmeden serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İSNAT EDİLEN SUÇA CEZA BAKIYOR

Akbulut’un işlediği suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren katalog suçlardan olması, işlenen suça öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı dikkate alınarak adli kontrol şartı, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı gibi tedbirlerin yetersiz kalacağı, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle verilen tutuklama kararının aynı gün geri alınması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

TAHLİYE İÇİN SİYASİ BASKI

Tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği ileri sürülürken, soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanması kapsamında MASAK’tan da rapor alınması kararlaştırıldığı, ancak dosyaya müdahale edilerek takipsizlik kararıyla kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Galip Ensarioğlu'nun kızı Dilan ile Mutlu Akbulut, 2021 yılının Temmuz ayında evlendi. Galip Ensarioğlu’nun dünürü Mahsun Akbulut’un da Diyarbakır’da uzun zamandan beri döviz bürosu işlettiği bildirildi.

NARİN GÜRAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Galip Ensarioğlu'nun Güran ailesi hakkındaki sözleri tepki çekmişti. Galip Ensarioğlu, 8 yaşında Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin olarak şu cümleleriyle tepki toplamıştı:

"Güran ailesi de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeyler var Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler."

SALİM GÜRAN İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ensarioğlu'nun tepki toplayan açıklamasının ardından cinayette tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kendisini ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafa ilişkin ''Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur'' şeklinde açıklama yapmıştı.