Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: 2 şoför ağır yaralı
Eskişehir'de 2 TIR'ın köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düştüğü kazada 2 şoför ağır yaralandı.
Eskişehir-Bursa kara yolu 11'inci kilometredeki Çukurhisar köprülü kavşağında, sabah saatlerinde Süleyman Kurt (32) idaresindeki 63 ACG 488 plakalı TIR ile Ramazan Sarıçam'ın (62) kullandığı 26 UA 913 plakalı TIR, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.
BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ
Köprü bariyerlerini aşan 2 TIR, arka arkaya bağlantı yoluna düşerek devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazada yaralanan Kurt, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sarıçam ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR'lardaki şeker pancarı ile buzdolapları yola düştü, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı