Eskişehir’de feci olay… Beton tankeri çarptı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 22:43

Güncelleme: 11.11.2023 - 22:56

Kaza, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Alpu Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsa, Y.S. idaresindeki 33 CVS 29 çekici plakalı beton tankeri çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tankerin altında yaklaşık 10 metre sürüklenen şahıs itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.