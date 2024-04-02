Eskişehir’de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:56
Abone Ol google-news

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel il yapılanması soruşturması çerçevesinde operasyon düzenlendi. 

Soruşturma çerçevesinde, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunan, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüten, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarlayan, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden, esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edilen, aralarında örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olan 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


eskişehir haberleri FETÖ/PDY haberleri fetö haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
20 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-11' Operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı

20 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-11' Operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı
FETÖ’ye üye olmaktan aranan şahsı jandarma yakaladı

FETÖ’ye üye olmaktan aranan şahsı jandarma yakaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'
AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı

AK Parti Sancaktepe’yi kaybedince iftar çadırını kapattı
İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu

İYİ Parti'de art arda istifalar: İrem Yaman da duyurdu
1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması

1 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star reyting sıralaması
İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130

İmamoğlu’nun danışmanı İBB Meclisi üye sayılarını açıkladı: CHP 188, AKP 130
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi