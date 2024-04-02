Eskişehir’de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:56

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:15

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel il yapılanması soruşturması çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunan, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürüten, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları gaybubet evi ayarlayan, işlem görmüş örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden, esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edilen, aralarında örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olan 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.