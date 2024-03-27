Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:18
Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü R.B'nin (49) kentte bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince Yeşilyurt ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.


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