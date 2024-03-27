Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü R.B'nin (49) kentte bulunduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince Yeşilyurt ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
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