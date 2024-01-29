Eskişehir'de acı olay: Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü Ramazan Gürler (27) ile yanındaki Pınar Çağla Tuna (17), hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:31
Eskişehir'de acı olay: Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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Eskişehir-Konya Çifteler Sakaryabaşı mevkisinde Ramazan Gürler, kullandığı 11 ABH 915 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak takla attı. Yan yatarak hurdaya dönen araçtaki Ramazan Gürler ile yanındaki Pınar Çağla Tuna, ağır yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler ile Tuna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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