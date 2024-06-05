Eskişehir'de Afganistan uyruklu aileler arasında bıçaklı 'çocuk' kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
Eskişehir'de, Afganistan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2’si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak’ta akşam saatlerinde, aynı sokakta oturan Afganistan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle kavga etmeleri üzerine tartışma çıktı.
Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili 3 şüphelin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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