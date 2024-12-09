Eskişehir’de bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 07:45

Güncelleme: 09.12.2024 - 07:45

Kaza, gece saat 03.00 sularında Ankara-Bursa karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. (19) idaresindeki 26 TP 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Mustafa Y. ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan’ı (25) Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Özgür Arslan, bugün Bozüyük’teki Kasımpaşa Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Mustafa Y., Ceren K. ve Burcu K.’nin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.