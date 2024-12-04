Eskişehir'de acı olay... Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlendi!

Tepebaşı ilçesinde evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen 40 yaşındaki Ferhat Koç, hayatını kaybetti.

Eskişehir'de acı olay... Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlendi!
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:11

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Dirican Sokağı'nda yaşayan Ferhat Koç (40), arızalanan otomobilini evinin garajında tamir etmek istedi.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Koç'un ise yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Egzoz gazından zehirlendiği anlaşılan Koç, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Koç'un cenazesi, evinin bulunduğu mahalledeki Park Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Etiketler: #egzoz #eskişehir #otomobil #Zehirlenme

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