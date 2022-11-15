Eskişehir’de bir acayip hırsızlık: Dakikalar içerisinde çaldı!

15 Kasım 2022 Salı, 10:43

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda geçen günlerde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir şüpheli, park halindeki araçların kapısını yokladığı güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

ARABA OLMADI GÜVENLİK KAMERASI ÇALDI...

Kayıtlarda, aracın kapısını açamayan şahısın, ilk önce gözüne kestirdiği güvenlik kamerasının altına geri dönüşüm aracı ile yanaştığı, daha sonra aracın üzerine çıkarak iki kamerayı dakikalar içinde sökerek çaldığı görüldü. ‘Bu kadarı da pes’ dedirten olay sonrasında, güvenlik kameraları çalınan bina sakinlerinin, olayla ilgili polise başvuracakları öğrenildi.

BİR DİĞER ADRES ADANA

Öte yandan dikkat çeken bir başka hırsızlık haberide Adana'dan geldi. 6 lüks otomobilin hayalet göstergeleri ile bir TIR’dan 150 litre akaryakıt çalan 24 yaşındaki Berat K., saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, bir sitenin otoparkındaki otomobilin kapısını açarak, hayalet gösterge ve sis farlarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ KAYDI KABARIK

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceki hafta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 6 lüks otomobilin hayalet göstergeleri ile bir TIR’dan 150 litre akaryakıt ve bir araçtan 20 bin lira ile ses sistemi çalan şüphelinin, Berat K. olduğunu tespit etti. Berat K.’nin, ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyet'e götürülen Berat K. ifadesinde, suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.