Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-jae'ye hırsızlık şoku

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:54

Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Kim Min-Jae, bu kez bir hırsızlık haberiyle gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, hırsızlar, Güney Koreli savunma oyuncusunun eşini hedef aldı. Kim'in eşinin, cuma günü otomobilini Posillipo'deki evlerinin yakınına park ettiği ancak birkaç saat sonra otomobilin çalındığı kaydedildi.

KIM MIN-JAE İLK DEĞİL

Napoli'nin bir diğer futbolcusu Kvaratskhelia da önceki günlerde hırsızların hedefi olmuş ve otomobilini çaldırmıştı. Polis, Gürcü yıldızın aracını birkaç saat sonra geri getirmişti.