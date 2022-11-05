Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-jae'ye hırsızlık şoku
Yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den İtalyan kulüp Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin eşinin otomobilinin çalındığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Kim Min-Jae, bu kez bir hırsızlık haberiyle gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, hırsızlar, Güney Koreli savunma oyuncusunun eşini hedef aldı. Kim'in eşinin, cuma günü otomobilini Posillipo'deki evlerinin yakınına park ettiği ancak birkaç saat sonra otomobilin çalındığı kaydedildi.
KIM MIN-JAE İLK DEĞİL
Napoli'nin bir diğer futbolcusu Kvaratskhelia da önceki günlerde hırsızların hedefi olmuş ve otomobilini çaldırmıştı. Polis, Gürcü yıldızın aracını birkaç saat sonra geri getirmişti.
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