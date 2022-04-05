Eskişehir'de bir ilçe salgın hastalık nedeniyle karantinaya alındı
Eskişehir'in Alpu ilçesi hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalık nedeniyle karantinaya alındı. Alınan kararda ilçeye hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı.
Eskişehir’de bir ilçe küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülmesi sonucunda karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesi Karakamış Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlarda ‘Koyun Keçi Çiçeği Hastalığı’ tespit edildi. Bunun üzerine Alpu Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı gereğince, bölgedeki hastalık tespit edilen işletmeye ve koruma, gözetim bölgesinde bulunan diğer mahallelere karantina işlemi uygulanmasına karar verildi. Hastalık çıkan işletme ile koruma ve gözetim bölgesi içerisinde olan Karakamış, Bahçecik, Osmaniye, Çukurhisar Mahalleleri ile Alpu merkez mahallelerindeki küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışlarının yasaklanması kararı alındı.
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