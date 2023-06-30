İzmir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 23:23
İzmir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
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Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


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