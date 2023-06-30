İzmir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bayram onlara zehir oldu!
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Fatih Portakal böyle veda etti
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- Yeni ittifak senaryoları
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Vahşeti 1 hafta boyunca planlamış!