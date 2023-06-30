Bayramın üçüncü gününde Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 3'ü ağır 10 yaralı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:02

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:20

Elbistan-Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi çıkışında; Ş.D. ile M.Ş. yönetimindeki 06 BMH 313 ve 44 AEL 938 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde yol kenarındaki tarlaya girdi.

Otomobiller hurda yığınına dönerken kazada can pazarı yaşandı. Çoğu çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ş.D. (30), C.D. (68), Z.D. (60), M.Ş. (41). F.Ş. (16), T.Ş. (16), H.A.Ş. (11), N.Ş. (39), T.Ş. (15) ve M.M.Ş. (8) adlı yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan kazazede yakınları ise hastane önüne akın etti. Kazazede yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.